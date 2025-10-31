"Soy Frankelda" sorprende en taquilla: supera los 20 millones y suma 300 mil espectadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Contra todo pronóstico, la película mexicana "Soy Frankelda" continúa ganando terreno en la taquilla nacional. Al iniciar su segunda semana en cartelera, la cinta animada ya superó los 20 millones de pesos recaudados, logrando un impulso poco común para este tipo de producciones locales.

De acuerdo con el analista de cine Édgar Apanco, la película de Cinema Fantasma no solo se mantuvo firme, sino que incrementó un 20% sus ingresos en comparación con su día de estreno, un comportamiento inusual en la industria, donde las películas suelen experimentar caídas en la segunda semana.

Con más de 300 mil espectadores, "Soy Frankelda" apunta a convertirse en uno de los éxitos inesperados del cine mexicano en 2025, impulsada por su estreno cercano al Día de Muertos y Halloween, fechas clave para el género de terror y animación familiar.

Aunque aún está lejos de alcanzar la barrera de los 100 millones de pesos, las nuevas proyecciones sugieren que podría posicionarse como la segunda película mexicana más taquillera del año, por debajo de Que Huevos, Sofía, que actualmente ocupa ese lugar con 45 millones de pesos.