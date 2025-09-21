‘Soy Frankelda’, la primera película de stop motion hecha en México, llega al Festival de Cine de Morelia

El largometraje, creado por los hermanos Arturo y Roy Ambriz Rendón, llega después del éxito internacional de la miniserie Los sustos ocultos de Frankelda, producida por el mismo estudio y que captó la atención de Cartoon Network y HBO Max.

“Soy Frankelda” contará la historia de una escritora cuyas narraciones oscuras cobran vida en su subconsciente, donde deberá enfrentar a los monstruos que ella misma creó y a un siniestro escritor que busca apoderarse de su mundo. La cinta mezcla fantasía, terror y elementos oníricos, con la característica estética artesanal del stop motion.

Además de su relevancia narrativa, el proyecto es un hito para la animación mexicana, ya que toda la producción —desde la dirección de arte hasta la edición y musicalización— fue realizada en México, además de escenarios inspirados en la Ciudad de México.