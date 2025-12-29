¡Sostén mi perrito, viejo! '¿Y dónde están las rubias?' vuelve a las salas de Cinemex

La cinta fue estrenada originalmente en 2004 y está protagonizada por los hermanos Marlon y Shawn Wayans, quienes interpretan a dos agentes del FBI que se disfrazan de mujeres blancas de alta sociedad para evitar el secuestro de las herederas Wilson. Aunque recibió críticas variadas en su momento, con el tiempo se volvió un clásico de culto, especialmente entre el público latino.

Dirigida por Keenen Ivory Wayans, con guion de los propios Wayans, la película destaca por su humor absurdo, escenas memorables y frases icónicas que hoy siguen siendo utilizadas en redes sociales, memes y plataformas como TikTok. El karaoke de A Thousand Miles o el ya clásico “¡Sostén mi perrito, viejo!” forman parte del legado cultural que dejó la película.

Cinemex no ha detallado si la cinta será proyectada en versión doblada al español, subtitulada o ambas, pero el anuncio ha sido bien recibido por el público, que celebra el regreso de una de las comedias más virales de la cultura pop reciente. Las funciones especiales están programadas para iniciar el 22 de enero de 2025.

BCT