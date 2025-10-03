Entretenimiento

¡Sorpresa! Zoé anuncia una última fecha en el GNP Seguros; aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La banda mexicana de rock Zoé anunció una sexta y última fecha en la Ciudad de México, con un concierto programado para el próximo miércoles 12 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha sido testigo de sus más recientes presentaciones con boletos agotados.

El nuevo concierto fue confirmado a través de las redes sociales oficiales de la agrupación liderada por León Larregui.

  • Fecha: miércoles 12 de diciembre de 2025

  • Lugar: Estadio GNP Seguros, CDMX

  • Preventa Banamex: lunes 6 de octubre a partir de las 11:00 horas, con opción a 3 meses sin intereses.

Los precios dependerán de la zona del recinto y se espera que se mantengan igual que en las presentaciones anteriores:

  • Naranja C: $549

  • Verde C: $854

  • General B: $1,037

  • Naranja B: $1,098

  • Verde B: $1,220

  • Platino E: $1,708

  • Zona GNP: $1,830

  • Platino D: $1,952

  • Platino C: $2,318

  • Platino B: $2,806

  • Platino A: $3,355

Con esta nueva fecha, Zoé cierra una serie de presentaciones memorables en el Estadio GNP Seguros, todas con gran demanda entre los fans. La banda se encamina a vivir una noche histórica en la capital, reafirmando su lugar como uno de los grupos más influyentes del rock en español.

