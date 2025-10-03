¡Sorpresa! Zoé anuncia una última fecha en el GNP Seguros; aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La banda mexicana de rock Zoé anunció una sexta y última fecha en la Ciudad de México, con un concierto programado para el próximo miércoles 12 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros, recinto que ha sido testigo de sus más recientes presentaciones con boletos agotados.

El nuevo concierto fue confirmado a través de las redes sociales oficiales de la agrupación liderada por León Larregui.