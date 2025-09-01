¡Sorpresa total! Fifth Harmony regresa en show de los Jonas Brothers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una aparición que sorprendió a miles de fanáticos, las integrantes de Fifth Harmony se reunieron sobre el escenario durante uno de los conciertos más recientes de los Jonas Brothers, marcando así su primer reencuentro público desde su separación en 2018.

Durante el espectáculo, Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui se unieron al show como invitadas especiales, provocando euforia entre los asistentes y desatando una ola de reacciones en redes sociales.