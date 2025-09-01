¡Sorpresa total! Fifth Harmony regresa en show de los Jonas Brothers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una aparición que sorprendió a miles de fanáticos, las integrantes de Fifth Harmony se reunieron sobre el escenario durante uno de los conciertos más recientes de los Jonas Brothers, marcando así su primer reencuentro público desde su separación en 2018.
Durante el espectáculo, Ally Brooke, Normani, Dinah Jane y Lauren Jauregui se unieron al show como invitadas especiales, provocando euforia entre los asistentes y desatando una ola de reacciones en redes sociales.
Fifth Harmony fue una de las bandas femeninas más populares de la década pasada. Se formó en 2012 durante la segunda temporada del programa The X Factor USA y, desde entonces, cosechó éxitos como "Work from Home", "Worth It" y "Sledgehammer".
Hasta el momento, no se ha confirmado si esta presentación significa una reunión oficial del grupo o si se trató de una aparición única. Sin embargo, los fanáticos ya especulan sobre una posible gira o nuevo material discográfico.
BCT