¡Sorpresa! Spider-Man: Beyond the Spider-Verse adelanta su estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera por Spider-Man: Beyond the Spider-Verse será más corta de lo previsto. Sony Pictures confirmó que la tercera entrega de la exitosa saga animada de Miles Morales adelantó su estreno y llegará a cines el 18 de junio de 2027, una semana antes de la fecha originalmente programada.

El anuncio coincide con las celebraciones del Día del Padre en México y Estados Unidos, una estrategia de la compañía para aprovechar el calendario con un estreno familiar.

La segunda película, Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023), fue un fenómeno de taquilla al recaudar más de 690 millones de dólares a nivel mundial, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo, consolidando al Spider-Verse como una de las propuestas más aclamadas por crítica y público.

La nueva entrega retomará el suspenso dejado al final de Across the Spider-Verse, donde Miles Morales quedó atrapado en otra dimensión como prisionero de una versión malvada de sí mismo y de su tío Aaron, el temido Merodeador.