Sorprende boda en Michoacán por echar casa por la ventana: tocarán Bryndis y 4 grupos más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de Ahuián, Michoacán, se prepara para una boda que está generando gran expectación debido a los artistas que amenizarán el evento.

La celebración de la boda religiosa de Daniel Estrada y Margarita Pérez, programada para el 5 de enero, contará con la participación de cinco destacados grupos musicales, convirtiéndola en una de las celebraciones más sorprendentes de la región.

El evento se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de enero, con una impresionante lista de grupos musicales que amenizarán cada uno de los días de la festividad.

Uno de los principales atractivos de esta boda será la presentación del Grupo Bryndis, reconocido por su éxito en la música romántica, que hará vibrar a los asistentes el 5 de enero.

El 4 de enero será el turno de Abel Sandoval y Los Vientos, quienes también pondrán su sello musical a esta celebración.

Además, los asistentes disfrutarán de la música de Los Carpinteros de Cupá, que se presentarán el 6 de enero en la casa de los padrinos.

Como parte de la tradición, la música también será parte esencial de los días previos, con la participación de La Banda Joya del Rey, que ofrecerá sus mejores éxitos entre el 3 y el 6 de enero, y la presencia de Banda La Kumicheña, que también se sumará al festejo.

Los organizadores de este evento tan especial son los papás del novio, Rafael Estrada y Modesta Silva, quienes junto con los padrinos de velación, Santiago Rodríguez y Juana Campos, han preparado una celebración de alto nivel para hacer de esta boda un evento memorable.