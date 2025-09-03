Sophie Turner será Lara Croft en la serie live action de Tomb Raider en Amazon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios rumores y cambios de última hora, Amazon Prime Video confirmó que Sophie Turner será la protagonista de la serie live action de Tomb Raider, interpretando a una nueva versión de Lara Croft, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos.

La actriz británica, de 29 años, es reconocida mundialmente por dar vida a Sansa Stark en Game of Thrones y por interpretar a Jean Grey en X-Men: Dark Phoenix. Ahora asumirá el reto de encarnar a la arqueóloga aventurera, un papel que en cine ya habían interpretado Angelina Jolie y Alicia Vikander.