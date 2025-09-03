Sophie Turner será Lara Croft en la serie live action de Tomb Raider en Amazon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios rumores y cambios de última hora, Amazon Prime Video confirmó que Sophie Turner será la protagonista de la serie live action de Tomb Raider, interpretando a una nueva versión de Lara Croft, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos.
La actriz británica, de 29 años, es reconocida mundialmente por dar vida a Sansa Stark en Game of Thrones y por interpretar a Jean Grey en X-Men: Dark Phoenix. Ahora asumirá el reto de encarnar a la arqueóloga aventurera, un papel que en cine ya habían interpretado Angelina Jolie y Alicia Vikander.
Turner expresó su entusiasmo por unirse al proyecto y señaló que confía plenamente en el equipo de producción de Amazon para entregar un producto que cumpla con las expectativas de los fanáticos.
La serie live action estará bajo la dirección creativa y producción de Phoebe Waller-Bridge, conocida por su éxito con Fleabag y gran admiradora de la saga Tomb Raider. Mientras que la dirección de todos los capítulos correrá a cargo de Jonathan van Tulleken, quien recientemente estuvo al frente de la serie Shōgun de Disney+.
Por el momento no hay una fecha de estreno confirmada. La producción arrancará en enero de 2026, por lo que se espera que el primer episodio llegue a la pantalla hasta 2027.
Con esta apuesta, Amazon Prime Video busca reforzar su catálogo de adaptaciones de grandes franquicias de videojuegos, sumándose a otros proyectos que han logrado conquistar tanto a gamers como a nuevos públicos.
mrh