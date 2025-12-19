Sony asume control mayoritario de Snoopy en su 75 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 75 años de su primera publicación, el universo de Peanuts —una de las franquicias más queridas de la cultura pop global— vivirá una transformación significativa. El grupo Sony, a través de sus divisiones Sony Pictures Entertainment y Sony Music Entertainment (Japan), anunció un acuerdo para adquirir el 39% de participación que la empresa canadiense WildBrain mantenía en Peanuts Holdings LLC, por un valor estimado de 457 millones de dólares.
De concretarse la transacción, sujeta aún a autorizaciones regulatorias, Sony elevaría su control indirecto al 80% del capital, consolidando así su posición como actor principal en el futuro de la franquicia.
A pesar del cambio en la estructura de control, la familia de Charles M. Schulz, creador de Peanuts, conservará el 20% restante de la compañía, asegurando su participación en la dirección del legado. La icónica tira cómica debutó el 2 de octubre de 1950, con apenas siete publicaciones en periódicos de Estados Unidos, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una marca global.
Sony Music Entertainment (Japan) ya formaba parte del accionariado desde 2018. Ahora, con esta operación, la gestión de Peanuts será compartida entre Sony Pictures y Sony Music Japan, con la visión de proyectar la marca hacia el futuro.
Una vez finalizado el proceso, Peanuts Holdings LLC —incluida su filial Peanuts Worldwide— será una subsidiaria consolidada del Grupo Sony. Si bien la operación diaria seguirá a cargo de Peanuts Worldwide, las decisiones estratégicas estarán coordinadas por Sony Music Entertainment (Japan), en alianza con Sony Pictures Entertainment.
Este movimiento se da en un contexto de alta competencia internacional por el control de propiedades intelectuales con valor multigeneracional, capaces de adaptarse a formatos digitales, productos de consumo y plataformas de streaming.
En un comunicado, Shunsuke Muramatsu, presidente y CEO de Sony Music Entertainment (Japan), destacó el valor cultural de Peanuts:
“Desde 2018 participamos en la alianza de Peanuts y hemos visto cómo una marca global icónica con 75 años de historia mantiene su vigencia.”
Muramatsu subrayó que Sony buscará elevar aún más el valor de la franquicia apoyándose en su red global y en el respeto absoluto al legado de Schulz. El objetivo será atraer nuevas generaciones sin perder el encanto clásico que convirtió a Snoopy, Charlie Brown y Lucy en figuras entrañables a lo largo de décadas.
Desde su origen en papel, Peanuts ha logrado expandirse a series animadas, películas, especiales de televisión, parques temáticos y una gama inmensa de productos. Además, ha sabido adaptarse al entorno digital, manteniendo presencia activa en redes sociales y plataformas de contenido en línea.
La salida de WildBrain y el aumento de participación por parte de Sony marcan una nueva etapa: el reto será innovar sin romper con la esencia, preservando el espíritu de la obra de Schulz en un mundo en constante transformación.
mrh