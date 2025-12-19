Sony asume control mayoritario de Snoopy en su 75 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 75 años de su primera publicación, el universo de Peanuts —una de las franquicias más queridas de la cultura pop global— vivirá una transformación significativa. El grupo Sony, a través de sus divisiones Sony Pictures Entertainment y Sony Music Entertainment (Japan), anunció un acuerdo para adquirir el 39% de participación que la empresa canadiense WildBrain mantenía en Peanuts Holdings LLC, por un valor estimado de 457 millones de dólares.

De concretarse la transacción, sujeta aún a autorizaciones regulatorias, Sony elevaría su control indirecto al 80% del capital, consolidando así su posición como actor principal en el futuro de la franquicia.

A pesar del cambio en la estructura de control, la familia de Charles M. Schulz, creador de Peanuts, conservará el 20% restante de la compañía, asegurando su participación en la dirección del legado. La icónica tira cómica debutó el 2 de octubre de 1950, con apenas siete publicaciones en periódicos de Estados Unidos, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en una marca global.

Sony Music Entertainment (Japan) ya formaba parte del accionariado desde 2018. Ahora, con esta operación, la gestión de Peanuts será compartida entre Sony Pictures y Sony Music Japan, con la visión de proyectar la marca hacia el futuro.