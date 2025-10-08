Solo para fans de verdad: los mejores episodios de 31 Minutos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A veces, la televisión no solo entretiene: educa, critica y se queda para siempre en el corazón. Ese es el caso de 31 Minutos, el noticiero ficticio chileno que desde su estreno en 2003 nos ha hecho reír, reflexionar y repetir frases que ya forman parte del habla popular.
Con personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y el irrepetible Calcetín con Rombos Man, esta producción se convirtió en una referencia del humor inteligente y la sátira social para chicos y grandes.
1. El Comienzo
Todo empezó con un “nunca había visto tanta caca junta”, frase icónica que salió del primer episodio de la serie. Acompañada por la entrañable entrevista al Señor Invisible Mudo, esta entrega demostró que estábamos ante algo diferente, absurdo y genial.
2. El Maguito
Una crítica envuelta en diversión. “Mi show, mi show” decía el Maguito antes de que todo explotara (literalmente). Además, la Nota Verde sobre perros callejeros nos dejó una lección que no envejece.
3. El Fin del Mundo
Un profeta anuncia que el apocalipsis llega al terminar el noticiero. ¿El problema? Nadie se quiere ir sin ver el último ranking de Policarpo. Calcetín y su hermano protagonizan un final inesperado… o no tanto.
4. Lulo Serrucho
Villanos memorables hay muchos, pero pocos como este. Lulo le hizo la vida imposible a Calcetín con Rombos Man en un episodio que denuncia las fake news y las campañas sucias. ¿Justicia poética? Solo con tierra y baile.
5. El Secreto
¿Quién es realmente Policarpo? Este episodio juega con el suspenso y lanza la primera cápsula de Cosas que buscan cosas. No te contamos más porque spoiler alert.
6. La Amenaza Siluria
Un arco de tres episodios dignos de una space opera. El equipo viaja a Siluris tras un error diplomático de Tulio. Todo se complica cuando un ente misterioso aparece... ¿Redención o destrucción?
7. Por el Señor Manguera
Cuando el canal quiebra, el equipo debe reunirse para salvarlo. Una historia de lealtad, crisis económica y... ¿nostalgia? Este episodio es un “Avengers assemble” al estilo marioneta.
8. La Invasión de los Tramoyas
Un virus, una vacuna mal aplicada y una plaga de tramoyas que solo puede detenerse con... risa. Una joya absurda que parece prever ciertos escenarios contemporáneos.
9. Bodoque Apostador
Bodoque se mete en líos con la mafia y apuesta el canal. El caos desatado es glorioso, una crítica a las apuestas, la corrupción y la irresponsabilidad con mucho ritmo y humor negro.
10. La Mona Lisa
¿La entrevista más cara del mundo? Sí, Tulio la consigue... hasta que el cuadro se destruye. El pintor Dennis Dannis la restaura, pero algo no encaja: ¡la cara del Ecce Homo! Sublime.
11. Patana enamorada
Patana se enamora de Guaripolo y se desata el drama: Tulio celoso, Mario Hugo dolido, y una historia de amor imposible. De lo más telenovelesco y delicioso.
12. El diario de Juanín
Juanín se convierte en influencer y toma el mando del noticiero. Tulio, desplazado, trama su regreso. Una crítica aguda a los egos y las redes sociales, con final inesperado.
