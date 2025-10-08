Solo para fans de verdad: los mejores episodios de 31 Minutos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A veces, la televisión no solo entretiene: educa, critica y se queda para siempre en el corazón. Ese es el caso de 31 Minutos, el noticiero ficticio chileno que desde su estreno en 2003 nos ha hecho reír, reflexionar y repetir frases que ya forman parte del habla popular.

Con personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y el irrepetible Calcetín con Rombos Man, esta producción se convirtió en una referencia del humor inteligente y la sátira social para chicos y grandes.