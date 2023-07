Sindicato de actores de Hollywood entrará en huelga; cine y tv quedarán paralizados

El sindicato exige mejores condiciones laborales, incluyendo cláusulas de pago y la regulación de la inteligencia artificial, reclaman formas de pago para las series que transmiten las plataformas de streaming.

¿Qué implica la huelga? Que sus agremiados se retirarán de las producciones en las que se encuentren actualmente, ya sea en EU u otros países. Los actores no podrán promocionar películas ni series, no participarán en ruedas de prensa y alfombras rojas.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos estalló la huelga desde el pasado 2 de mayo, luego de no llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), el grupo que representa a estudios como Netflix, Disney, Amazon y Apple.