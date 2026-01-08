Sin spoilers: Eugenio brilla en desafío de Mr. Beast

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Eugenio Derbez se unió a la lista de celebridades invitadas por Mr. Beast para competir por un millón de dólares, cuya ganancia se destinaría a una institución benéfica.

Durante la competencia, el actor mexicano demostró su ingenio y resiliencia al enfrentarse a pruebas físicas y mentales diseñadas para poner a prueba a los participantes en cada segundo.

Aunque los desafíos fueron intensos, la actuación de Derbez fue destacada, generando risas y momentos memorables que quedarán en la memoria de los fans del programa.