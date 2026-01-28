¿Sin pagar Prime Video? Fallout está gratis en YouTube

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La serie Fallout se encuentra en la recta final de su segunda temporada y, como parte de su estrategia para atraer a nuevos espectadores, Amazon Prime Video decidió liberar de manera gratuita los primeros siete episodios de la producción en México.
La información fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del servicio de streaming, donde se invita al público a conocer —o reencontrarse— con la historia protagonizada por Lucy, Ghoul y Maximus, personajes que recorren un mundo postapocalíptico inspirado en la popular saga de videojuegos de Bethesda.
Los capítulos pueden verse sin ningún tipo de registro o suscripción, directamente en el canal de YouTube de Prime Video México, ya sea dentro de la playlist oficial de Fallout o entre los videos más recientes publicados por la plataforma.
Uno de los principales atractivos para el público mexicano es que todos los episodios disponibles cuentan con doblaje latino, con las voces de Monserrat Mendoza como Lucy y René García como Ghoul, lo que facilita el acceso a nuevos espectadores que aún no se habían animado a ver la serie.
Más allá de ser un simple homenaje a los videojuegos, Fallout ha sido reconocida por expandir su universo narrativo sin depender de una adaptación directa de algún título específico. La serie logra transmitir la misma sensación de asombro y peligro del Yermo, permitiendo que tanto fans veteranos como nuevos públicos disfruten de la historia sin conocimientos previos.
No por nada fue considerada una de las mejores series de 2024 y su segunda temporada ha mantenido buenas calificaciones en plataformas especializadas como IMDb. Aunque Amazon Prime Video no ha confirmado hasta cuándo estarán disponibles los episodios gratuitos, la recomendación es aprovechar la oportunidad, mientras que los nuevos capítulos de la segunda temporada continúan estrenándose de manera semanal en Prime Video.
mrh