¿Sin pagar Prime Video? Fallout está gratis en YouTube

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La serie Fallout se encuentra en la recta final de su segunda temporada y, como parte de su estrategia para atraer a nuevos espectadores, Amazon Prime Video decidió liberar de manera gratuita los primeros siete episodios de la producción en México.

La información fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del servicio de streaming, donde se invita al público a conocer —o reencontrarse— con la historia protagonizada por Lucy, Ghoul y Maximus, personajes que recorren un mundo postapocalíptico inspirado en la popular saga de videojuegos de Bethesda.

Los capítulos pueden verse sin ningún tipo de registro o suscripción, directamente en el canal de YouTube de Prime Video México, ya sea dentro de la playlist oficial de Fallout o entre los videos más recientes publicados por la plataforma.