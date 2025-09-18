Simifest 2025: ya puedes comprar boletos en Farmacias Similares y sin cargos extra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Simifest 2025, festival de música organizado por Farmacias Similares, se acerca a su segunda edición y ahora los asistentes podrán adquirir sus boletos en sucursales seleccionadas de la cadena, con un descuento al evitar los cargos de servicio de Ticketmaster.

El anuncio fue hecho por Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, a través de un video en redes sociales, donde explicó que esta modalidad responde a las peticiones de los fanáticos que solicitaron precios más accesibles.

Con la nueva opción, los compradores podrán ahorrar entre 297 y 770 pesos por boleto, dependiendo de la zona elegida.

Los precios oficiales son: