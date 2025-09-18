Simifest 2025: ya puedes comprar boletos en Farmacias Similares y sin cargos extra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Simifest 2025, festival de música organizado por Farmacias Similares, se acerca a su segunda edición y ahora los asistentes podrán adquirir sus boletos en sucursales seleccionadas de la cadena, con un descuento al evitar los cargos de servicio de Ticketmaster.
El anuncio fue hecho por Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, a través de un video en redes sociales, donde explicó que esta modalidad responde a las peticiones de los fanáticos que solicitaron precios más accesibles.
Con la nueva opción, los compradores podrán ahorrar entre 297 y 770 pesos por boleto, dependiendo de la zona elegida.
Los precios oficiales son:
General: $1,350 + $297 de cargo en Ticketmaster (solo acceso al festival).
Preferente: $2,350 + $517 de cargo (acceso a baños diferenciados, terraza, zona gastronómica especial y photo opportunities).
VIP: $3,500 + $770 de cargo (zona premium, guardarropa, recarga de celulares, giveaways con playera y Dr. Simi conmemorativo, además de beneficios preferentes).
Los boletos ya están disponibles en más de una decena de farmacias en la Ciudad de México, ubicadas en alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztacalco.
En el Estado de México los puntos de venta se localizan en municipios como Coacalco de Berriozábal, Ecatepec y Tlalnepantla.
La lista completa de sucursales puede consultarse en las redes oficiales de Farmacias Similares.
El festival reunirá a 16 artistas nacionales e internacionales, entre ellos la agrupación australiana Empire of the Sun, además de Caloncho y Simpson Ahuevo. También se dará espacio a proyectos emergentes mexicanos, como Darius y Dstance.
El Simifest 2025 se realizará el 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.
