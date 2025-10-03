Silvia Pasquel pone en duda la autenticidad de Dalílah

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la efervescente recta final de La Casa de los Famosos México 2025, una declaración encendió el debate en redes sociales y entre el panel de analistas: Silvia Pasquel puso en tela de juicio la autenticidad de la finalista Dalílah Polanco.
Durante la postgala transmitida por ViX y conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Pasquel no se guardó nada:
Las palabras de la actriz resonaron con fuerza entre los invitados, especialmente porque coincidieron con una gala marcada por el reencuentro de exhabitantes como Ninel Conde, Facundo y Olivia Collins. El ambiente emotivo contrastó con el tono crítico del panel, generando un contrapunto que no pasó desapercibido.
El comentario generó respuestas inmediatas por parte de los conductores Wendy Guevara y El Borrego Nava, quienes defendieron la veracidad del accidente. “La producción y el equipo médico certificaron que fue un hecho fortuito”, insistieron.
Mientras el panel debatía, El Diablito aprovechó para declarar su apoyo a Abelito como su favorito para coronarse ganador de la tercera temporada.
