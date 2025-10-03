Entretenimiento

Silvia Pasquel pone en duda la autenticidad de Dalílah

Silvia Pasquel pone en duda la autenticidad de Dalílah
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la efervescente recta final de La Casa de los Famosos México 2025, una declaración encendió el debate en redes sociales y entre el panel de analistas: Silvia Pasquel puso en tela de juicio la autenticidad de la finalista Dalílah Polanco.

Durante la postgala transmitida por ViX y conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Pasquel no se guardó nada:

“No lo siento real, no veo la verdad por ningún lado. Como que está todo muy fabricado, las palabras exactas... ‘palabras al corazón’. No ha estado a gusto, está aguantando por los 4 millones de pesos y porque esto te da fama, popularidad”.

Las palabras de la actriz resonaron con fuerza entre los invitados, especialmente porque coincidieron con una gala marcada por el reencuentro de exhabitantes como Ninel Conde, Facundo y Olivia Collins. El ambiente emotivo contrastó con el tono crítico del panel, generando un contrapunto que no pasó desapercibido.

Silvia Pasquel también lanzó una pregunta provocadora sobre un incidente previo de Dalílah:

“¿Pero fue accidente o se aventó? Porque parecía que se había aventado, parecía un clavado”.

El comentario generó respuestas inmediatas por parte de los conductores Wendy Guevara y El Borrego Nava, quienes defendieron la veracidad del accidente. “La producción y el equipo médico certificaron que fue un hecho fortuito”, insistieron.

Mientras el panel debatía, El Diablito aprovechó para declarar su apoyo a Abelito como su favorito para coronarse ganador de la tercera temporada.

Te puede interesar:
Final de "La Casa de los Famosos" llegará a este único cine de Morelia este domingo
Silvia Pasquel pone en duda la autenticidad de Dalílah

RPO

la casa de los famosos
Dalílah Polanco
Silvia Pasquel

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com