Sigue en vivo Miss Universo 2025 desde Tailandia; Fátima Bosch busca la corona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche se celebra la 74.ª edición de Miss Universo 2025, directamente desde Bangkok, Tailandia, y los fanáticos del certamen en México podrán seguirlo en vivo a través del Canal 3 de Imagen Televisión y canales oficiales de YouTube.

Con el lema “El poder del amor”, el evento reúne a 130 mujeres de todo el mundo, destacando historias de empoderamiento, unidad y resiliencia. Entre ellas se encuentra la mexicana Fátima Bosch, quien hará su última pasarela en busca de coronarse como la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo.

Durante su participación, Bosch emocionó al público al exclamar con entusiasmo “¡Viva México!”, reflejando su orgullo por representar al país y celebrando nuestras raíces y cultura ante una audiencia global.