Sigue en vivo Miss Universo 2025 desde Tailandia; Fátima Bosch busca la corona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche se celebra la 74.ª edición de Miss Universo 2025, directamente desde Bangkok, Tailandia, y los fanáticos del certamen en México podrán seguirlo en vivo a través del Canal 3 de Imagen Televisión y canales oficiales de YouTube.
Con el lema “El poder del amor”, el evento reúne a 130 mujeres de todo el mundo, destacando historias de empoderamiento, unidad y resiliencia. Entre ellas se encuentra la mexicana Fátima Bosch, quien hará su última pasarela en busca de coronarse como la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo.
Durante su participación, Bosch emocionó al público al exclamar con entusiasmo “¡Viva México!”, reflejando su orgullo por representar al país y celebrando nuestras raíces y cultura ante una audiencia global.
La representante de México, Fátima Bosch, fue anunciada esta noche como parte del Top 30 del certamen.
Con una sonrisa radiante y portando la banda de México, Bosch fue ovacionada por el público al ser llamada entre las primeras clasificadas, lo que la coloca cada vez más cerca de la corona.
Las primeras 30 finalistas son:
India
Guadeloupe
China
Tailandia
República Dominicana
Brasil
Ruanda
Costa de Marfil
Colombia
Países Bajos
Cuba
Bangladés
Japón
Puerto Rico
Estados Unidos
México
Filipinas
Zimbabue
Costa Rica
Malta
Chile
Canada
Miss Universe Latina
Croacia
Venezuela
Guatemala
Palestina
Nicaragua
Francia
Paraguay
La representante mexicana, Fátima Bosch, se robó los reflectores durante la pasarela de traje de baño en la gala de Miss Universo 2025.
Con un andar firme y elegante, Fátima demostró su preparación, porte y seguridad en el escenario, luciendo un traje blanco con detalles dorados y la banda de “México” al pecho, lo que provocó la ovación del público y comentarios positivos en redes sociales.
Su presencia en la pasarela no solo destacó por su belleza, sino por la fuerza y carisma que proyectó en cada paso, consolidándose como una de las favoritas del certamen.
La emoción crece en el certamen de Miss Universo 2025, luego de que la mexicana Fátima Bosch fuera nombrada entre las 12 semifinalistas del concurso que se celebra en Bangkok, Tailandia.
El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores del certamen en todo el país, que han acompañado a Bosch durante cada fase del evento, y celebran su avance como un reflejo del talento, belleza y determinación mexicana.
Las primeras 12 finalistas son:
Chile
Colombia
Cuba
Isla de Guadalupe
México
Puerto Rico
Venezuela
China
Filipinas
Tailandia
Malta
Costa de Marfil
Durante la pasarela de traje de noche en Miss Universe 2025, la mexicana Fátima Bosch cautivó al público al lucir un imponente vestido largo de color rojo, decorado con intrincados detalles dorados que evocaban elegancia y fuerza. Su porte firme, acompañado de una capa fluida y movimientos seguros sobre el escenario, dejó claro por qué es una de las favoritas del certamen. Con este impactante look, Fátima reafirmó la presencia de México con estilo y determinación.
Con paso firme y elegancia desbordante, Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, logró colocarse entre las cinco finalistas del certamen de belleza más importante del mundo
El avance de México al Top 5 ha sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores que han mostrado su apoyo en redes sociales, convirtiendo a Fátima Bosch en tendencia nacional. La joven modelo y activista se perfila como una fuerte contendiente a la corona, con altas expectativas rumbo al anuncio final.
Con este logro, México mantiene su presencia destacada en el certamen y reafirma su compromiso con la excelencia en escenarios internacionales. La última mexicana en ganar Miss Universo fue Andrea Meza en 2020, y ahora Fátima podría seguir sus pasos.
La emoción continúa y el país espera con orgullo el veredicto final. ¿Será Fátima Bosch la próxima Miss Universo?