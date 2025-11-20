Sigue en vivo Miss Universo 2025 desde Tailandia; Fátima Bosch busca la corona
Entretenimiento

Sigue en vivo Miss Universo 2025 desde Tailandia; Fátima Bosch busca la corona

130 candidatas y una corona: no te pierdas Miss Universo en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche se celebra la 74.ª edición de Miss Universo 2025, directamente desde Bangkok, Tailandia, y los fanáticos del certamen en México podrán seguirlo en vivo a través del Canal 3 de Imagen Televisión y canales oficiales de YouTube.

Con el lema El poder del amor”, el evento reúne a 130 mujeres de todo el mundo, destacando historias de empoderamiento, unidad y resiliencia. Entre ellas se encuentra la mexicana Fátima Bosch, quien hará su última pasarela en busca de coronarse como la sucesora de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo.

Durante su participación, Bosch emocionó al público al exclamar con entusiasmo “¡Viva México!”, reflejando su orgullo por representar al país y celebrando nuestras raíces y cultura ante una audiencia global.

¡Fátima Bosch avanza al Top 30 de Miss Universo 2025!

La representante de México, Fátima Bosch, fue anunciada esta noche como parte del Top 30 del certamen.

Con una sonrisa radiante y portando la banda de México, Bosch fue ovacionada por el público al ser llamada entre las primeras clasificadas, lo que la coloca cada vez más cerca de la corona.

Las primeras 30 finalistas son:

  1. India

  2. Guadeloupe

  3. China

  4. Tailandia

  5. República Dominicana

  6. Brasil

  7. Ruanda

  8. Costa de Marfil

  9. Colombia

  10. Países Bajos

  11. Cuba

  12. Bangladés

  13. Japón

  14. Puerto Rico

  15. Estados Unidos

  16. México

  17. Filipinas

  18. Zimbabue

  19. Costa Rica

  20. Malta

  21. Chile

  22. Canada 

  23. Miss Universe Latina

  24. Croacia

  25. Venezuela

  26. Guatemala

  27. Palestina

  28. Nicaragua

  29. Francia

  30. Paraguay 

Fátima Bosch deslumbra en la pasarela de traje de baño en Miss Universo 2025

La representante mexicana, Fátima Bosch, se robó los reflectores durante la pasarela de traje de baño en la gala de Miss Universo 2025.

Con un andar firme y elegante, Fátima demostró su preparación, porte y seguridad en el escenario, luciendo un traje blanco con detalles dorados y la banda de “México” al pecho, lo que provocó la ovación del público y comentarios positivos en redes sociales.

Su presencia en la pasarela no solo destacó por su belleza, sino por la fuerza y carisma que proyectó en cada paso, consolidándose como una de las favoritas del certamen.

¡México avanza al Top 12 en Miss Universo 2025!

La emoción crece en el certamen de Miss Universo 2025, luego de que la mexicana Fátima Bosch fuera nombrada entre las 12 semifinalistas del concurso que se celebra en Bangkok, Tailandia.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores del certamen en todo el país, que han acompañado a Bosch durante cada fase del evento, y celebran su avance como un reflejo del talento, belleza y determinación mexicana.

Las primeras 12 finalistas son:

  1. Chile

  2. Colombia

  3. Cuba

  4. Isla de Guadalupe

  5. México

  6. Puerto Rico

  7. Venezuela

  8. China

  9. Filipinas

  10. Tailandia

  11. Malta

  12. Costa de Marfil

Fátima Bosch deslumbra al público en Miss Universo 2025 con un imponente vestido largo de rojo

Durante la pasarela de traje de noche en Miss Universe 2025, la mexicana Fátima Bosch cautivó al público al lucir un imponente vestido largo de color rojo, decorado con intrincados detalles dorados que evocaban elegancia y fuerza. Su porte firme, acompañado de una capa fluida y movimientos seguros sobre el escenario, dejó claro por qué es una de las favoritas del certamen. Con este impactante look, Fátima reafirmó la presencia de México con estilo y determinación.

Fátima Bosch pone a México en el Top 5 del Miss Universo

Con paso firme y elegancia desbordante, Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, logró colocarse entre las cinco finalistas del certamen de belleza más importante del mundo

El avance de México al Top 5 ha sido recibido con entusiasmo por miles de seguidores que han mostrado su apoyo en redes sociales, convirtiendo a Fátima Bosch en tendencia nacional. La joven modelo y activista se perfila como una fuerte contendiente a la corona, con altas expectativas rumbo al anuncio final.

Con este logro, México mantiene su presencia destacada en el certamen y reafirma su compromiso con la excelencia en escenarios internacionales. La última mexicana en ganar Miss Universo fue Andrea Meza en 2020, y ahora Fátima podría seguir sus pasos.

La emoción continúa y el país espera con orgullo el veredicto final. ¿Será Fátima Bosch la próxima Miss Universo?

Grid
Fátima Bosch
Miss Universo 2025
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com