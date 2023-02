Si te pegan regrésasela, y le dices 'me respetas', aconseja De Nigris a su hijo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presentador Poncho De Nigris dio de qué hablar en redes sociales donde compartió un video en el que aconsejó a su hijo que se defendiera de quién lo agrediera.

Y es que luego de que el pequeño hijo de De Nigris le contó que cómo un compañero lo violentó, el exBig Brother le dio un consejo que dividió opiniones.

“Si no te defiendes, te van a agarrar de su tontito, ¡eh! Nada más te digo, ya van dos. Si no te defiendes y tú respondes, le dices ‘a la otra va la mía’ y le das, te van a dar ¡eh!”, se oyó decir a Poncho.

Ponchito también dijo a su papá que cuando el niño le pegó él no hizo nada y sólo fue a la enfermería:

“¿Nada? Y ya van dos. Bueno, a mí me pegaron dos y, al tercero, ya dije ni ma… El tercero, si me dejo que me sigan pegando, me van a agarrar todos de tonto en la escuela [...] Así que, a la otra se me defiende. Igual, en la naricita. Igualito. Nada más para que digas, ‘a mí me respetas’ y luego, ya vas con la directora y le dices, ‘ya es la tercera, ya me tengo que defender”.

Por último le dijo a su hijo que si él no se enseñaba a defenderse no lo haría nadie, ni la directora:

“Son consejos de papá. Aunque a muchos les molesta y digan ‘no, qué mala educación’. A ver, si tú no te defiendes en la vida del bullying o que te agarren de pen… en la escuela, nadie lo va a hacer [...] La directora no te va a defender, nada más le va a decir, ‘no lo vuelvas a hacer’ al niño y tú todo empinado”.

El consejo dividió opiniones entre los usuarios, pues hay quienes consideraron que hizo bien, mientras que para otros "violencia genera violencia", aunque los a favor al parecer fueron más:

"Ponchito es muy noble no es de buscar pleito, Excelente que lo enseñes que no se deje hay niños muy abusivos"; "Muy buenos consejos !! Solo defenderse y no dejarse....por qué abusan. Saludos hermosa familia", se leyó.