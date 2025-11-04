‘Siéntate antes de que te desgreñe’: Lupita Villalobos estalla en vivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer Lupita Villalobos, integrante del popular podcast Las Alucines, se volvió tendencia tras difundirse un video donde enfrenta a una fan que, en plena presentación, se mostró “demasiado cercana” con su esposo, Juan.

El incidente ocurrió durante una función en Torreón, Coahuila, como parte de su gira Tu Nuevo Estilo de Vida Tour. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa a una mujer del público tomarse fotos con Juan y permanecer abrazada a él, a pesar de la incomodidad evidente.

Villalobos detuvo el espectáculo para lanzar una primera advertencia: “Más respeto, preciosa, respeto al acto, respeto a mi esposo”, dijo molesta ante la mirada del público. Sin embargo, al ver que la fan no se alejaba, volvió a intervenir de forma más directa: “Siéntate antes de que te desgreñe”, provocando una mezcla de risas, aplausos y sorpresa entre los asistentes.