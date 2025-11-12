Show "Wicked: Una Noche Maravillosa" llegará a HBO Max este 14 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo de Oz llegará al streaming. Este 14 de noviembre, HBO Max estrenará "Wicked: Una Noche Maravillosa", un espectáculo musical especial que celebra la historia y música del exitoso musical de Broadway, justo antes del estreno de la película "Wicked: Por Siempre" en cines.

El evento, que ya fue transmitido por televisión en Estados Unidos, reúne a las protagonistas de la nueva adaptación cinematográfica: Cynthia Erivo (Elphaba) y Ariana Grande (Glinda), acompañadas de un elenco que incluye a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, y figuras de renombre como Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. El director del especial es Jon M. Chu, quien también dirige la película.