Show "Wicked: Una Noche Maravillosa" llegará a HBO Max este 14 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo de Oz llegará al streaming. Este 14 de noviembre, HBO Max estrenará "Wicked: Una Noche Maravillosa", un espectáculo musical especial que celebra la historia y música del exitoso musical de Broadway, justo antes del estreno de la película "Wicked: Por Siempre" en cines.
El evento, que ya fue transmitido por televisión en Estados Unidos, reúne a las protagonistas de la nueva adaptación cinematográfica: Cynthia Erivo (Elphaba) y Ariana Grande (Glinda), acompañadas de un elenco que incluye a Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, y figuras de renombre como Michelle Yeoh y Jeff Goldblum. El director del especial es Jon M. Chu, quien también dirige la película.
"Wicked: Una Noche Maravillosa" ofrece un recorrido por las canciones icónicas del musical, momentos inéditos detrás de cámaras y adelantos exclusivos del largometraje que se estrenará el 20 de noviembre en cines.
Esta producción está basada en la novela de Gregory Maguire y en la obra musical escrita por Winnie Holzman con música de Stephen Schwartz, quienes también participaron como guionistas y productores ejecutivos del especial.
El contenido estará disponible para usuarios de HBO Max en México, lo que representa una excelente oportunidad para que fans del teatro musical disfruten de este espectáculo desde casa.
rmr