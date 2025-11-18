Shiky reaparece tras ser intubado por una infección en una muela

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios días de incertidumbre por complicaciones médicas derivadas de una infección dental, el creador de contenido Shiky reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo y dar señales de recuperación.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, compartió que ya fue desintubado y actualmente se encuentra en terapia intermedia, luego de ser hospitalizado de emergencia por una infección en una muela que avanzó rápidamente hacia su garganta, comprometiendo sus vías respiratorias.

“Gracias a sus oraciones me desintubaron en la mañanita y ya estoy en terapia intermedia… sigamos rezando para que me llegue un caldito de pollo, por la nariz nada sabe igual”, escribió, con su característico toque de humor. El exfinalista de La Casa de los Famosos calificó esta como una de las peores experiencias de su vida y pidió a su audiencia cuidar su salud dental.

En el mismo mensaje, agradeció al personal médico y especialmente al Dr. Enrique Orozco, quien gestionó la intervención quirúrgica que, según sus palabras, le salvó la vida. “Agradecido de por vida contigo”, expresó.

Actualmente, Shiky continúa hospitalizado y bajo observación médica, sin que se considere que su estado sea grave.

Su equipo y familia indicaron que seguirán informando sobre su evolución.