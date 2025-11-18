Shiky, intubado de emergencia por una muela infectada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una infección dental que parecía rutinaria terminó por llevar a Shiky, uno de los finalistas más populares de La Casa de los Famosos, a ser hospitalizado de emergencia e incluso intubado, luego de que la complicación avanzara rápidamente hacia la garganta.

La infección en una muela se extendió de forma inusual y obligó a los médicos a intervenir de inmediato. El creador de contenido fue intubado para estabilizarlo y posteriormente sometido a una cirugía.

Momentos después se confirmó que su estado es estable y que permanece bajo observación. Aunque el procedimiento fue delicado, la situación “no se considera de gravedad”.

Las infecciones dentales mal tratadas pueden derivar en cuadros clínicos severos, como abscesos, celulitis facial o, como en este caso, comprometer las vías respiratorias, volviéndose potencialmente mortales si no se atienden a tiempo.

Por ahora, la recomendación médica es que permanezca hospitalizado hasta descartar cualquier posible recaída. Su familia y equipo reiteraron que continuarán informando sobre su evolución.