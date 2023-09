Shakira y Fuerza Regida estrenan "El Jefe"; papá de Piqué, embarrado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante colombiana Shakira no deja de sorprender a su público y es que recientemente sacó una colaboración con la agrupación Fuerza Regida, que toca corridos tumbados.

El tema se llama "El Jefe" y en 21 horas ya suma 7.7 millones de visualizaciones en YouTube. Más miles de reproducciones en otras plataformas.

Además de demostrar su versatilidad musical, Shakira muestra que se mantiene a la vanguardia en cuanto a géneros, recordemos que antes hizo reggaetón, rock alternativo y bachata.

La canción habla sobre los abusos en entornos laborales y está dedicada para quienes viven en una situación precaria en ese sentido, principalmente para la fuerza trabajadora migrante.

Un detalle que ha llamado la atención sobre este tema es una línea que probablemente vaya dirigido al papá de Gerard Piqué, el exfutbolista exesposo de la colombiana.

"Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura/Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura/Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura/Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", dice una parte de la canción.