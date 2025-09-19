Shakira hace historia: 12 noches sold out y casi un millón de fans en la CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Con un Estadio GNP Seguros repleto en cada fecha, Shakira cerró anoche su histórica serie de 12 conciertos en la capital mexicana, dentro de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con lo que estableció un récord sin precedentes en el recinto: 12 presentaciones, todas sold out, con 65 mil asistentes por noche.

En total, la superestrella colombiana reunió a 780 mil personas en esta etapa, de acuerdo con cifras de OCESA, convirtiéndose en la artista con más presentaciones de una misma gira en la historia del estadio.

“Buenas noches México. Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo”, expresó emocionada la cantante al despedirse de su público capitalino.

Durante estas noches memorables, la artista sorprendió con invitados especiales como la puertorriqueña Gale, la mexicana Danna, con quien interpretó Soltera, y el Mariachi Gama 1000, que la ha acompañado en buena parte de sus presentaciones en el país.

El Estadio GNP Seguros se convirtió en el epicentro cultural y musical de Latinoamérica, con conciertos que dejaron una huella social, económica y emocional en la Ciudad de México. Cada presentación fue una celebración de la música latina, la unión y la identidad compartida entre Shakira y su público.

La gira no solo tocó las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino que también incluyó destinos poco comunes para artistas de talla internacional, como Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua, consolidando la cercanía de Shakira con el público mexicano.

Con estas 12 noches históricas, la colombiana no solo rompió récords, sino que también selló un legado en la memoria de sus seguidores y en la historia del entretenimiento en vivo en México.

