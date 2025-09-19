Series y películas que reviven el sismo del 85

“Cada minuto cuenta” (2024) – Jorge Michel Grau

Esta serie reciente, disponible en Prime Video, sigue al doctor Ángel Zambrano (Osvaldo Benavides), quien queda atrapado tras el sismo y desaparece durante 24 horas. Con 10 episodios, cada uno presenta historias de personas comunes obligadas a actuar ante el caos y la amenaza de réplicas, en un relato que rinde tributo a los héroes anónimos.

“De nuevo en pie” (2005) – TV Azteca

En esta serie, cinco familias muestran cómo sus vidas fueron alteradas por la tragedia. Disponible en YouTube, este relato enfoca los lazos de solidaridad y la fuerza de espíritu que florecieron en medio del desastre.

“¿Qué onda con los 80? Archivos de México” (2024) – María José Cuevas

Disponible en ViX, esta miniserie documental recorre los años 80 en México a través de imágenes de archivo, muchas inéditas, incluyendo el terremoto del 85. Un viaje visual y emocional al pasado reciente del país.

“7:19 la hora del temblor” (2016) – Jorge Michel Grau

Protagonizada por Héctor Bonilla y Demián Bichir, esta cinta narra el drama de dos hombres atrapados bajo siete pisos de concreto tras el colapso de su edificio. La tensión, la introspección y la necesidad de reconciliación son el eje del filme. Disponible en Prime Video.

“El día de la unión” (2018) – Kuno Becker

A través de la historia de Javier, un taxista testigo del colapso de la ciudad, esta película retrata la formación espontánea de brigadas de rescate y el espíritu solidario del pueblo mexicano. Puede verse en Apple TV+.

“Trágico terremoto en México” (1987) – Francisco Guerrero

Una madre soltera queda atrapada en un hospital con su recién nacido. La cinta, que entrelaza varias historias humanas afectadas por la tragedia, ofrece un vistazo a la angustia, el valor y la transformación emocional que trajo consigo el desastre.