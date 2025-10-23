Entretenimiento

Sergio Mayer y López-Dóriga se enfrentan en vivo: ‘Aquí no estás en la casa esa de la risa’

La entrevista terminó abruptamente después de una serie de preguntas incómodas y respuestas cargadas de tensión
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una entrevista en vivo realizada este 23 de octubre de 2025, el diputado federal Sergio Mayer y el periodista Joaquín López-Dóriga protagonizaron un enfrentamiento que se volvió viral.

Todo comenzó cuando Mayer fue invitado para hablar sobre el evento en San Lázaro en homenaje a La Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria. Sin embargo, la charla se desvió rápidamente cuando López-Dóriga le preguntó sobre la pertinencia de realizar un "bailongo" mientras el país enfrentaba tragedias como las inundaciones en Puebla y Veracruz, que habían dejado miles de damnificados.

😡 La pelea en vivo

El periodista cuestionó a Mayer si era correcto celebrar en medio de tanta tragedia. Mayer defendió el evento, argumentando que fue aprobado con anticipación y que fue una celebración institucional de la cultura.

El enfrentamiento se intensificó cuando López-Dóriga cuestionó sobre Gutiérrez Luna, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien también apareció bailando en el polémico video. Mayer, aparentemente sin escuchar, respondió:

¿El vicecoordinador qué, perdón?”. Cuando Dóriga repitió a quién se refería, Mayer preguntó: “¿Qué tiene, perdón?”, lo que finalmente colmó la paciencia del periodista, quien, visiblemente molesto, respondió: “¿Perdón de qué?

📰 "Aquí no estás en la casa esa de la risa"

El intercambio alcanzó su punto máximo cuando López-Dóriga, visiblemente molesto, decidió terminar abruptamente la conversación:

No, perdóname, es que aquí no estás en la casa esa de la risa. Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien”

La frase fue una clara referencia al pasado televisivo de Mayer en La Casa de los Famosos México, un reality show en el que participó, haciendo un contraste irónico con su rol actual como diputado federal.

