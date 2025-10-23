Sergio Mayer y López-Dóriga se enfrentan en vivo: ‘Aquí no estás en la casa esa de la risa’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una entrevista en vivo realizada este 23 de octubre de 2025, el diputado federal Sergio Mayer y el periodista Joaquín López-Dóriga protagonizaron un enfrentamiento que se volvió viral.
Todo comenzó cuando Mayer fue invitado para hablar sobre el evento en San Lázaro en homenaje a La Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria. Sin embargo, la charla se desvió rápidamente cuando López-Dóriga le preguntó sobre la pertinencia de realizar un "bailongo" mientras el país enfrentaba tragedias como las inundaciones en Puebla y Veracruz, que habían dejado miles de damnificados.
El periodista cuestionó a Mayer si era correcto celebrar en medio de tanta tragedia. Mayer defendió el evento, argumentando que fue aprobado con anticipación y que fue una celebración institucional de la cultura.
¿El vicecoordinador qué, perdón?”. Cuando Dóriga repitió a quién se refería, Mayer preguntó: “¿Qué tiene, perdón?”, lo que finalmente colmó la paciencia del periodista, quien, visiblemente molesto, respondió: “¿Perdón de qué?
El intercambio alcanzó su punto máximo cuando López-Dóriga, visiblemente molesto, decidió terminar abruptamente la conversación:
La frase fue una clara referencia al pasado televisivo de Mayer en La Casa de los Famosos México, un reality show en el que participó, haciendo un contraste irónico con su rol actual como diputado federal.
SHA