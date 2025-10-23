Sergio Mayer y López-Dóriga se enfrentan en vivo: ‘Aquí no estás en la casa esa de la risa’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una entrevista en vivo realizada este 23 de octubre de 2025, el diputado federal Sergio Mayer y el periodista Joaquín López-Dóriga protagonizaron un enfrentamiento que se volvió viral.

Todo comenzó cuando Mayer fue invitado para hablar sobre el evento en San Lázaro en homenaje a La Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria. Sin embargo, la charla se desvió rápidamente cuando López-Dóriga le preguntó sobre la pertinencia de realizar un "bailongo" mientras el país enfrentaba tragedias como las inundaciones en Puebla y Veracruz, que habían dejado miles de damnificados.

😡 La pelea en vivo

El periodista cuestionó a Mayer si era correcto celebrar en medio de tanta tragedia. Mayer defendió el evento, argumentando que fue aprobado con anticipación y que fue una celebración institucional de la cultura.

El enfrentamiento se intensificó cuando López-Dóriga cuestionó sobre Gutiérrez Luna, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien también apareció bailando en el polémico video. Mayer, aparentemente sin escuchar, respondió:

¿El vicecoordinador qué, perdón?”. Cuando Dóriga repitió a quién se refería, Mayer preguntó: “¿Qué tiene, perdón?”, lo que finalmente colmó la paciencia del periodista, quien, visiblemente molesto, respondió: “¿Perdón de qué?

📰 "Aquí no estás en la casa esa de la risa"

El intercambio alcanzó su punto máximo cuando López-Dóriga, visiblemente molesto, decidió terminar abruptamente la conversación: