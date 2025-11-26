Sergio Andrade reaparece con música nueva y blog provocador

La aparición coincide con su cumpleaños número 70, y fue acompañada de una entrada en su blog titulada “Memorias y Crónicas de un viejo rabo verde”, en la que rememora los años 70, las hamburguesas del Tomboy, los éxitos de Barry White y el ambiente de esperanza de su juventud en México. Con tono nostálgico y algo provocador, Andrade reflexiona sobre el paso del tiempo, la sexualidad y la memoria.