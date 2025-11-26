Sergio Andrade reaparece con música nueva y blog provocador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 70 años y tras años de silencio mediático, el controvertido productor musical Sergio Andrade reapareció con doble anuncio: una nueva producción discográfica titulada La Luna No ha cambiado Nada y el inicio de una serie de entradas en su blog personal, donde se describe como “un viejo rabo verde”.
En 2005 fue condenado por rapto y violación agravada, tras la denuncia presentada por los padres de Karina Yapor. En 2007, el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua revocó la condena por corrupción de menores, pero se mantuvieron los otros delitos. Andrade cumplió una sentencia de 7 años y 10 meses y fue liberado tras su cumplimiento, aunque su regreso al ojo público no ha estado exento de polémica.
Andrade compartió un video en su canal de YouTube para anunciar su regreso artístico, visiblemente cambiado, con canas, camisa blanca y cubrebocas, mientras se decía emocionado por el lanzamiento de doce nuevas canciones, a estrenarse el próximo 2 de diciembre en plataformas digitales.
La aparición coincide con su cumpleaños número 70, y fue acompañada de una entrada en su blog titulada “Memorias y Crónicas de un viejo rabo verde”, en la que rememora los años 70, las hamburguesas del Tomboy, los éxitos de Barry White y el ambiente de esperanza de su juventud en México. Con tono nostálgico y algo provocador, Andrade reflexiona sobre el paso del tiempo, la sexualidad y la memoria.
Aunque ha mantenido activo su canal de YouTube subiendo canciones y videos genéricos, esta es la primera vez en meses que aparece en cámara para dirigirse a su audiencia.
RPO