Septiembre llegará con dinero, amor y salud si haces este ritual de Mhoni Vidente

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La astróloga Mhoni Vidente compartió un ritual especial para realizar el 31 de agosto o el 1 de septiembre, con el objetivo de atraer abundancia, estabilidad, salud y prosperidad durante todo el mes.

A través de sus redes sociales, la vidente explicó que este ritual debe hacerse con fe y después de bañarse, para iniciar el mes con energía renovada. “El primero de septiembre es clave, porque es el inicio de cambios importantes; hay que pedir por dinero, amor, salud y paz en el hogar”, señaló.

Para realizarlo, se necesita una veladora o sirio amarillo, un plato forrado con papel aluminio, una copa con agua, incienso de sándalo, una copa con tequila, ron o mezcal, canela en polvo y tres billetes de la misma denominación, además de perfume personal. Estos objetos se consagran con oraciones y se colocan juntos, dejando la vela encendida hasta que se consuma.

El toque especial, según Mhoni Vidente, son los tres billetes, que deben perfumarse y pasarse por el cuerpo en forma de cruz, mientras se reza un Padre Nuestro y un Ave María, pidiendo por abundancia y estabilidad. Posteriormente se colocan en la copa con agua, al lado de la veladora.

La astróloga asegura que, cuando el agua forme burbujas, es señal de que la prosperidad está en camino.

Al terminar el ritual, los billetes se deben secar y usar para comprar alimentos o pagar una deuda, con la intención de que “el dinero se multiplique setenta veces setenta”.