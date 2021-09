"Sentencia de muerte", acudir a las autoridades: Laura Bozzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presentadora peruana y posteriormente naturalizada mexicana, Laura Bozzo, reapareció en las redes sociales y habló sobre su problema legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Hace unos minutos publicó en su cuenta de Twitter que acudir ante las autoridades es una "sentencia de muerte" debido a que presenta problemas de salud.

La conductora se disculpó también por no cumplir con sus obligaciones fiscales y sentenció que lo que debe lo va a pagar.

"Siento no haber cumplido, entendí (que) tenía tres años para hacerlo; y si no me presenté es por mis problemas de salud, avalados por médicos, era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga", dijo.