Selena y Los Dinos se proyectará en el Festival de Cine de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La historia de la icónica cantante Selena Quintanilla será proyectada en la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con el documental Selena y Los Dinos, dirigido por Isabel Castro.

De acuerdo con información recabada del sitio oficial del FICM, la cinta forma parte de la sección de Estrenos Internacionales y se exhibirá el próximo 13 de octubre a las 20:30 horas.

El largometraje, con una duración de 105 minutos, fue realizado en blanco y negro y se enfoca en retratar la vida de la "Reina de la Música Tejana" y su banda familiar desde sus primeras presentaciones hasta los escenarios multitudinarios.

Selena y Los Dinos se nutre de material inédito extraído del archivo personal de la familia Quintanilla, lo que ofrece un acercamiento íntimo y auténtico a su trayectoria artística y al impacto cultural de la cantante texana, fallecida trágicamente en 1995.

La producción está a cargo de Julie Goldman, Christopher Clements, J. Daniel Torres, Simran Singh, David Blackman, Suzette Quintanilla y AB Quintanilla III, con música original de Camilo Lara y fotografía de Lorena Durán.

Los boletos para esta función ya están disponibles a través de la plataforma oficial del festival: Festival Internacional de Cine de Morelia.

RYE-