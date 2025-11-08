Selena regresa a los escenarios: su legado llega al Museo Grammy de Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tres décadas de su fallecimiento, la cantante Selena Quintanilla será homenajeada con una exposición especial en el Museo Grammy de Los Ángeles, bajo el título “Selena: De Texas al mundo”. La muestra estará disponible del 15 de enero al 16 de marzo de 2026, y presentará por primera vez fuera de Texas objetos personales e históricos de la intérprete.

El objetivo de la exposición es acercar el legado de Selena a nuevas generaciones, resaltando su influencia en la expansión de la música latina a nivel global. La curaduría estuvo a cargo de Kelsey Goelz, del Museo Grammy, en colaboración con Suzette Quintanilla, hermana de la artista y presidenta de Q Productions.

Entre los objetos que integran la exhibición destacan el vestido blanco que Selena usó al recibir el Grammy en 1994 por Mejor Álbum Mexicano/Mexicano-Estadounidense, guitarras de Chris Pérez, así como el icónico conjunto de cuero negro que aparece en la portada del álbum Amor Prohibido.