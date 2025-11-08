Selena regresa a los escenarios: su legado llega al Museo Grammy de Los Ángeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tres décadas de su fallecimiento, la cantante Selena Quintanilla será homenajeada con una exposición especial en el Museo Grammy de Los Ángeles, bajo el título “Selena: De Texas al mundo”. La muestra estará disponible del 15 de enero al 16 de marzo de 2026, y presentará por primera vez fuera de Texas objetos personales e históricos de la intérprete.
El objetivo de la exposición es acercar el legado de Selena a nuevas generaciones, resaltando su influencia en la expansión de la música latina a nivel global. La curaduría estuvo a cargo de Kelsey Goelz, del Museo Grammy, en colaboración con Suzette Quintanilla, hermana de la artista y presidenta de Q Productions.
Entre los objetos que integran la exhibición destacan el vestido blanco que Selena usó al recibir el Grammy en 1994 por Mejor Álbum Mexicano/Mexicano-Estadounidense, guitarras de Chris Pérez, así como el icónico conjunto de cuero negro que aparece en la portada del álbum Amor Prohibido.
La muestra también incluye piezas emotivas como el micrófono que la cantante utilizó en su última presentación —que aún conserva rastros de su labial—, bocetos de moda diseñados por ella misma durante su adolescencia, y materiales interactivos en español e inglés que buscan conectar con una audiencia diversa.
La exposición se enmarca en una ola reciente de homenajes a la artista, entre ellos el documental Selena y Los Dinos producido por Netflix y su estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada en 2017.
La figura de Selena ha sido clave para visibilizar a las mujeres en la música texano-mexicana, y su influencia se mantiene vigente entre nuevas audiencias, tanto latinas como internacionales.
La sede principal del Museo Grammy, ubicada en el centro de Los Ángeles, albergará la exposición. Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial del museo grammymuseum.org conforme se acerque la fecha de inauguración.
El legado de Selena Quintanilla trasciende generaciones y fronteras. Su capacidad para conectar con el público a través de la música, la moda y su carisma sigue siendo fuente de inspiración para artistas latinos emergentes. Esta exposición no solo es un homenaje a su carrera, sino también una celebración del impacto duradero que tuvo como mujer, artista y símbolo cultural en una industria que, en su tiempo, apenas comenzaba a abrir espacio a voces femeninas de origen latino.
BCT