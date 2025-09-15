Selena Gomez, Lizzo y Megan Thee Stallion acompañan a Cardi B en su nuevo álbum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cardi B regresa con fuerza este viernes 19 de septiembre con el estreno de su esperado álbum ‘Am I A Drama?’, una producción que destaca por su impresionante lista de colaboraciones femeninas.

Entre los nombres más sonados se encuentran Selena Gomez, Janet Jackson, Lizzo, Tyla, Summer Walker, Kehlani y Megan Thee Stallion, consolidando así un proyecto que celebra la diversidad de voces femeninas en la industria musical.