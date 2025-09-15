Entretenimiento

Selena Gomez, Lizzo y Megan Thee Stallion acompañan a Cardi B en su nuevo álbum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cardi B regresa con fuerza este viernes 19 de septiembre con el estreno de su esperado álbum ‘Am I A Drama?’, una producción que destaca por su impresionante lista de colaboraciones femeninas.

Entre los nombres más sonados se encuentran Selena Gomez, Janet Jackson, Lizzo, Tyla, Summer Walker, Kehlani y Megan Thee Stallion, consolidando así un proyecto que celebra la diversidad de voces femeninas en la industria musical.

El álbum mezcla ritmos de hip hop, pop, R&B y afrobeat, y se anticipa como uno de los lanzamientos más escuchados del año en plataformas digitales. La participación de Janet Jackson marca un regreso importante al spotlight, mientras que artistas como Tyla y Kehlani aportan frescura y sensibilidad contemporánea.

Aunque el título del disco hace alusión a una reciente polémica legal, Cardi B ha logrado convertir la narrativa mediática a su favor, usando incluso imágenes de su juicio como portadas alternas. Sin embargo, la atención está puesta en la potencia musical de este álbum y en la red de mujeres que lo respaldan.

