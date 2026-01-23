“Se vienen cositas”: MrBeast y Derbez desatan rumores tras visita en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador de contenido MrBeast y el actor mexicano Eugenio Derbez sorprendieron a habitantes del Estado de México tras ser vistos juntos en una visita que incluyó la llegada en helicóptero a la comunidad de San Andrés Tepetitlán, lo que desató especulación en redes sociales sobre una posible colaboración de gran escala.
De acuerdo con imágenes y videos que circularon en plataformas digitales, ambos personajes fueron captados conviviendo con vecinos de la zona, lo que provocó entusiasmo entre seguidores y pobladores.
Según versiones no confirmadas, la visita podría estar relacionada con un proyecto para la construcción de una escuela de Educación Media Superior en la zona. Sin embargo, ni el actor ni el influencer han confirmado públicamente dicha información.
La expectativa creció luego de que Eugenio Derbez compartiera en sus redes sociales un video grabado previo al vuelo en helicóptero. En el clip, el actor pregunta: “Jimmy, ¿estás nervioso?”, a lo que MrBeast responde con humor: “Un poco, ¿qué haremos si este avión se cae?, ¿cuál sería el titular? (…) daremos mucho de qué hablar”. La frase “se vienen cositas” acompañó la publicación, avivando aún más las especulaciones.
La aparición conjunta también cobra relevancia debido a la participación de Eugenio Derbez en Beast Games 2, la segunda temporada del ambicioso proyecto de MrBeast para Prime Video. En esta nueva entrega, el actor mexicano vuelve como figura invitada, reforzando la presencia de talento latino en una de las producciones más vistas del entretenimiento digital.
Hasta ahora, los detalles permanecen bajo reserva. Lo único claro es que la visita dejó huella entre los habitantes del Estado de México y abrió la puerta a lo que podría convertirse en una de las colaboraciones más comentadas del año.
BCT