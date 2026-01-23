“Se vienen cositas”: MrBeast y Derbez desatan rumores tras visita en Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador de contenido MrBeast y el actor mexicano Eugenio Derbez sorprendieron a habitantes del Estado de México tras ser vistos juntos en una visita que incluyó la llegada en helicóptero a la comunidad de San Andrés Tepetitlán, lo que desató especulación en redes sociales sobre una posible colaboración de gran escala.

De acuerdo con imágenes y videos que circularon en plataformas digitales, ambos personajes fueron captados conviviendo con vecinos de la zona, lo que provocó entusiasmo entre seguidores y pobladores.