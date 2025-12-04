"Se siente como España"; turista se maravilla de parecido de Morelia con la Madre Patria

📍 Una ciudad con historia y encanto colonial

Morelia es considerada una de las ciudades coloniales más bellas de México. Su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y destaca por la armonía arquitectónica de sus más de 1,000 edificios de los siglos XVI al XIX, la mayoría construidos con cantera rosa.

Sitios como la catedral de Morelia, el Acueducto, el Callejón del Romance y la Plaza de Armas forman parte del recorrido tradicional para visitantes que buscan cultura, historia y fotografía urbana.

Además, la ciudad se ubica estratégicamente cerca de otros destinos turísticos de Michoacán como Pátzcuaro, Tzintzuntzan y los Santuarios de la Mariposa Monarca, lo que la convierte en un punto ideal para explorar el estado.

RYE-