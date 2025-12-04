"Se siente como España"; turista se maravilla de parecido de Morelia con la Madre Patria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un video el usuario de TikTok @itslucameier compartió su experiencia al visitar Morelia, capital del estado de Michoacán, calificándola como una ciudad que “se siente como España” y destacando su arquitectura colonial, ambiente tranquilo y riqueza cultural.
La publicación muestra imágenes del Centro Histórico, calles empedradas y edificios emblemáticos, mientras el creador del contenido invita a sus seguidores a descubrir “una joya escondida” ubicada a menos de 300 kilómetros de la Ciudad de México.
“¿Alguna vez has oído hablar de Morelia? ¡Echa un vistazo a la hermosa ciudad de Morelia, México! Se siente como una antigua ciudad española, pero está a menos de 300 km de la Ciudad de México”, dice en su publicación, acompañada por hashtags como #morelia, #mexico y #mexicotravel.
El video se suma a una tendencia creciente entre creadores de contenido extranjeros que exploran ciudades mexicanas fuera de los destinos turísticos tradicionales.
En este caso, el parecido de Morelia con ciudades de la “Madre Patria” —por su traza virreinal, cantera rosa y monumentos históricos— fue lo que más sorprendió al visitante.
Morelia es considerada una de las ciudades coloniales más bellas de México. Su Centro Histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991 y destaca por la armonía arquitectónica de sus más de 1,000 edificios de los siglos XVI al XIX, la mayoría construidos con cantera rosa.
Sitios como la catedral de Morelia, el Acueducto, el Callejón del Romance y la Plaza de Armas forman parte del recorrido tradicional para visitantes que buscan cultura, historia y fotografía urbana.
Además, la ciudad se ubica estratégicamente cerca de otros destinos turísticos de Michoacán como Pátzcuaro, Tzintzuntzan y los Santuarios de la Mariposa Monarca, lo que la convierte en un punto ideal para explorar el estado.
