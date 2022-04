Se quiebra Andrea Legarreta por caso Debanhi y manda poderoso mensaje

En su intervención, la presentadora de Televisa dijo estar conmovida por lo que está pasando con las amigas de Debanhi, con el texista, y los padres de la joven.

Añadió que por eso "la importancia de estar cerca como familia, de verdad asegurarle ahí voy a estar para ti, no importa te si saliste de casa y no me pediste permiso".

Y siguió: "De verdad asegurarles que vamos a estar para ellos, es una pena esto que está pasando".

Por último Legarreta dijo que de todo esto como sociedad hay muchas cosas que aprender , y llamó al publico a "tener mucho cuidado con cualquier sustancia".

Para ver el video, haz clic en este enlace: HOY

RYE