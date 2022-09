"Se me salió un hueso"; reaparece Derbez y revela qué fue lo que le pasó

En el visor veía que estaba parado en un edificio como de 100 pisos y de repente me tropecé con algo y caí. En mí mente había una tabla, después me tropecé y la realidad virtual hace que yo caiga al vacío, lo que mi cerebro pensaba no coincidía con mi entorno y no sé como me moví y me caí", agregó el creador de La Familia P. Luche.