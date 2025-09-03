Se estrena The Dead Dance, la oscura colaboración de Lady Gaga y Tim Burton

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Lady Gaga y el director Tim Burton unieron talentos en el lanzamiento del videoclip The Dead Dance, una propuesta audiovisual con atmósfera gótica que mezcla música, cine y fantasía oscura.
El video presenta una narrativa visual con escenarios sombríos y el estilo inconfundible de Burton, acompañado de la interpretación dramática y poderosa de Gaga.
La colaboración ha generado gran expectativa entre fanáticos de la cantante y del cineasta, al tratarse de una dupla que muchos habían imaginado, pero que ahora se materializa en una producción musical con estética de cuento oscuro.
El universo gótico y enigmático de Tim Burton y Lady Gaga volvió a sorprender este miércoles con el lanzamiento del videoclip The Dead Dance.
BCT