Se estrena The Dead Dance, la oscura colaboración de Lady Gaga y Tim Burton

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Lady Gaga y el director Tim Burton unieron talentos en el lanzamiento del videoclip The Dead Dance, una propuesta audiovisual con atmósfera gótica que mezcla música, cine y fantasía oscura.

El video presenta una narrativa visual con escenarios sombríos y el estilo inconfundible de Burton, acompañado de la interpretación dramática y poderosa de Gaga.