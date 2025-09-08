Se estrena la serie “Las muertas”, dirigida por Luis Estrada

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La estremecedora historia de “Las Poquianchis”, las hermanas que operaron una red de explotación sexual en Guanajuato y Jalisco durante las décadas de 1940 y 1960, llegará a las pantallas en la nueva serie “Las muertas”, dirigida por el cineasta mexicano Luis Estrada.

La producción, que se estrenará el 10 de septiembre de 2025, contará con seis episodios y un elenco encabezado por Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez, acompañadas de figuras como Joaquín Cosío y Alfonso Herrera. Estrada fungirá además como showrunner y productor, con un estilo que promete un relato intenso y fiel al dramatismo del caso.