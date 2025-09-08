Se estrena la serie “Las muertas”, dirigida por Luis Estrada

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La estremecedora historia de “Las Poquianchis”, las hermanas que operaron una red de explotación sexual en Guanajuato y Jalisco durante las décadas de 1940 y 1960, llegará a las pantallas en la nueva serie “Las muertas”, dirigida por el cineasta mexicano Luis Estrada.
La producción, que se estrenará el 10 de septiembre de 2025, contará con seis episodios y un elenco encabezado por Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez, acompañadas de figuras como Joaquín Cosío y Alfonso Herrera. Estrada fungirá además como showrunner y productor, con un estilo que promete un relato intenso y fiel al dramatismo del caso.
El proyecto retoma la novela “Las muertas” de Jorge Ibargüengoitia, publicada en 1977, así como los antecedentes históricos de las hermanas González Valenzuela, cuyo nombre quedó marcado en la memoria criminal de México. Su actividad inspiró también la película “Las Poquianchis”, estrenada en 1976 por Felipe Cazals con un elenco de grandes figuras del cine nacional.
Con esta nueva versión, el director de cintas como La ley de Herodes y El infierno apuesta por llevar a plataformas digitales un thriller social que revive uno de los capítulos más oscuros del país, con la expectativa de atraer a nuevas generaciones de espectadores interesados en la historia y la ficción mexicana.
agm