Se da primer encuentro entre aficionados mexicanos y argentinos en Qatar [VIDEO]

Los argentinos realizaron sus peculiares cánticos, por ello los mexicanos no se dejaron y respondieron con gritos, y canciones como “El Cielito Lindo” y otras, en ese momento no faltó la persona que comenzó a aventar un poco de líquido del que tenían en su vaso, pero las cosas no escalaron, al contrario, al final algunos terminaron abrazados y hasta brindis hicieron.

