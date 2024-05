Se complica salud de Ana Gabriel, y pasa de influenza a neumonía

En este sentido, la cantante dijo que debido a la infección que padece no pudo cumplir el compromiso de un segundo concierto en dicha ciudad.

Ana Gabriel añadió que por unos días se mantendrá en reposo y recuperación, a fin de que vuelva su salud y seguir con sus conciertos programados este año.

Asimismo, dedicó unas palabras a sus fans en las que habló de su estado actual: “Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que vengo maquillada, a urgencias y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser, con ustedes, público. Tengo que cumplirle a Santiago de Chile, Paraguay y Brasil”.

Y añadió: “Les agradezco esta noche, que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”.