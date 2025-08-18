Se calientan los ánimos entre Santa Fe Klan y Dharius: esto pasó [VIDEO]

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- El pasado sábado 16 de agosto, los raperos Dharius y Santa Fe Klan protagonizaron un altercado verbal en los camerinos del festival Dale Mixx 2025, celebrado en el Parque Fundidora, en Monterrey.
Aunque no llegaron a los golpes, la tensión fue evidente y quedó registrada en un video que rápidamente circuló en redes sociales.
En la grabación, se observa a Santa Fe Klan siendo contenido por su equipo de seguridad mientras lanza una amenaza directa a Dharius: “Va a valer ver…”, lo que desató una ola de reacciones entre seguidores y colegas del medio.
Horas después del incidente, Dharius publicó un largo mensaje en Instagram donde acusa a Santa Fe Klan de “dejarse llevar por la fama” y revela supuestos conflictos pasados entre ambos, incluyendo situaciones de apoyo personal y acusaciones por la venta no autorizada de mercancía.
Por su parte, Santa Fe Klan no emitió un comunicado directo, pero sí compartió en sus historias de Instagram la canción “A mis enemigos” de Valentín Elizalde, acompañada de la frase: “Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando…”, dando a entender su postura frente al conflicto.
