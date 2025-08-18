Se calientan los ánimos entre Santa Fe Klan y Dharius: esto pasó [VIDEO]

Monterrey, Nuevo León (MiMorelia.com).- El pasado sábado 16 de agosto, los raperos Dharius y Santa Fe Klan protagonizaron un altercado verbal en los camerinos del festival Dale Mixx 2025, celebrado en el Parque Fundidora, en Monterrey.

Aunque no llegaron a los golpes, la tensión fue evidente y quedó registrada en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

En la grabación, se observa a Santa Fe Klan siendo contenido por su equipo de seguridad mientras lanza una amenaza directa a Dharius: “Va a valer ver…”, lo que desató una ola de reacciones entre seguidores y colegas del medio.

Horas después del incidente, Dharius publicó un largo mensaje en Instagram donde acusa a Santa Fe Klan de “dejarse llevar por la fama” y revela supuestos conflictos pasados entre ambos, incluyendo situaciones de apoyo personal y acusaciones por la venta no autorizada de mercancía.