Se accidenta Grupo Alfa 7 en la autopista Siglo XXI

La Unión , Guerrero (MiMorelia.com).- Una camioneta donde viajaban integrantes de grupo musical “Alfa” chocó contra un camión de carga, en la autopista Siglo XXI, sin que por fortuna se reportaran lesionados de consideración.
Al respecto se supo que esta mañana los músicos que circulaban por el tramo carretero Feliciano-Lázaro Cárdenas y a la altura del kilómetro 290, justo en el puente “El Naranjito”, impactaron su unidad contra el remolque de un tráiler que transportaba rollos de acero y al parecer realizaba maniobras.
La camioneta una Mercedes Benz tipo Sprinter, en la que viajaban 10 de los integrantes de dicha agrupación terminó con el frente severamente dañado, sin embargo, sus ocupantes sólo presentaron algunos golpes leves.
Paramédicos de Ambulancias Ambumed y de Protección Civil, atendieron a los músicos en el lugar de los hechos, en tanto que agentes de la Guardia Nacional, se hicieron cargo de los peritajes, para que sea la autoridad competente la que determine responsabilidades.
RYE-