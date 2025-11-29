Se accidenta Grupo Alfa 7 en la autopista Siglo XXI

La Unión , Guerrero (MiMorelia.com).- Una camioneta donde viajaban integrantes de grupo musical “Alfa” chocó contra un camión de carga, en la autopista Siglo XXI, sin que por fortuna se reportaran lesionados de consideración.

Al respecto se supo que esta mañana los músicos que circulaban por el tramo carretero Feliciano-Lázaro Cárdenas y a la altura del kilómetro 290, justo en el puente “El Naranjito”, impactaron su unidad contra el remolque de un tráiler que transportaba rollos de acero y al parecer realizaba maniobras.