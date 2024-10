Señoras piden 100 hotdogs en Costco y llenan su termo gigante con refresco [VIDEO]

Las señoras aqui hicieron un pedido de 110 hotdogs y habia espera de hasta 1 hora para las demas personas para los hotdogs pero si pedias en la maquinita obviamente no decia nada y ya hasta que te desesperabas e ibas a preguntar que que onda te decian que estaban trabajando en un pedido grande de hot dogs y que iba a tardar en salir el tuyo. Se entiende que Costco es una tienda de MAYOREO cierto… mas como en los pasteles que limitan la cantidad por persona , no se si a la mejor en la fuente de comida deberia ser igual por que de verdad que esperar tanto tiempo para UN hot dog no vale la pena. ¿Ustedes que opinan? Tambien no se que me dio verlas asi llenando su botesote de pepsi, digo si, el doggo incluye bebida pero ps se ve como raro, no lo se Rick.