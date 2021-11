Señora estalla por polémico video y revela sin querer detalles de su pasado

En el video se aprecia a la mujer que es viral mientras baila lento una canción que no se sabe cuál es, aunque en el audio del video fue superpuesta El Diablo, de Gael Sevilla.

Asimismo, en el material aparece la botarga del antro y a un lado una joven que sostiene un trago en la mano.

La chica le ofrece la bebida a la señora, pero ésta lo rechaza mientras sigue con la mano arriba al ritmo de la música.

Sobre el video, esto dijo

En un nuevo video la mujer habló al respecto y dijo que se trató de una trampa como otras que anteriormente le han puesto.

Asimismo, contó que en realidad lo que ella grabó fue un video para dar a un mensaje a las mujeres sobre el adecuado vestir:

"A todos mis seguidores: yo no voy a los antros esos que me filmaron yo filmé un mensaje con el mentado Richi (sic) de que las mujeres pueden ir vestidas decentes que no deben tomar alcohol, que no deben andar perreando ese no lo publicaron".

Y añadió: "Casi lo obligan a uno, la otra vez también me dijo un muchacho 'ay fílmeme un video'. Yo lo conocí como un hombre y cuando fue a entrevistarme fue como trasvesti (sic); es obra de los hombres, no mía.

Por último reveló que hace algunos años ella sí tomaba, pero ya son 3 años que no prueba ni una gota:

"Yo sí predico la palara yo no ando en los bares si ustedes se fijan en el video yo no traigo botella, yo no ando tomando alcohol, ya tengo más de tres años que no tomo alcohol".

Checa sus declaraciones en este video: