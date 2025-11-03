Sarah Paulson, Evan Peters y Ariana juntos en American Horror Story 13

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica serie de terror American Horror Story prepara el estreno de su temporada número 13, que llegará el próximo 31 de octubre de 2026, justo en Halloween. Creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, la antología vuelve con un elenco estelar y la promesa de regresar a los temas que la convirtieron en un fenómeno desde 2011.
Para esta nueva entrega se ha confirmado el regreso de varios rostros habituales de la franquicia, como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Jessica Lange, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.
Pero lo que más ha sorprendido a los fans es la incorporación de la cantante y actriz Ariana Grande, quien ya había trabajado en el universo de Murphy en la serie Scream Queens. Su participación refuerza el interés por atraer a una nueva generación de espectadores, sin perder la esencia oscura que caracteriza a la saga.
Aunque aún no se ha revelado la trama oficial, los seguidores especulan con el regreso a temáticas clásicas como la brujería, la locura o los mundos apocalípticos, elementos que hicieron memorables temporadas como Murder House, Asylum, Coven, Freak Show y Hotel.
Cada temporada de American Horror Story presenta una historia independiente, con nuevos personajes y escenarios, aunque muchas veces existen conexiones entre ellas, generando un universo compartido lleno de simbolismos, giros narrativos y crítica social.
