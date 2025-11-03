Sarah Paulson, Evan Peters y Ariana juntos en American Horror Story 13

Pero lo que más ha sorprendido a los fans es la incorporación de la cantante y actriz Ariana Grande, quien ya había trabajado en el universo de Murphy en la serie Scream Queens. Su participación refuerza el interés por atraer a una nueva generación de espectadores, sin perder la esencia oscura que caracteriza a la saga.

Aunque aún no se ha revelado la trama oficial, los seguidores especulan con el regreso a temáticas clásicas como la brujería, la locura o los mundos apocalípticos, elementos que hicieron memorables temporadas como Murder House, Asylum, Coven, Freak Show y Hotel.

Cada temporada de American Horror Story presenta una historia independiente, con nuevos personajes y escenarios, aunque muchas veces existen conexiones entre ellas, generando un universo compartido lleno de simbolismos, giros narrativos y crítica social.

BCT