Santos Bravos debutará en el Auditorio Nacional con show gratuito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo Santos Bravos tendrá su esperado debut en vivo el próximo 21 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, bajo el sello de HYBE Latin America.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores, pues se trata de la primera gran apuesta de la compañía surcoreana en el mercado latinoamericano. La entrada al concierto será gratuita, aunque el acceso se gestionará a través de la plataforma Weverse.