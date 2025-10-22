Santos Bravos debuta con “0%”: Conoce a los integrantes de la nueva boy band de HYBE Latin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Santos Bravos, el nuevo grupo masculino de HYBE Latin America, hizo su esperado debut en el Auditorio Nacional de Ciudad de México ante 10,000 fans el pasado 21 de octubre de 2025. La banda presentó su primer single “0%”, una canción que habla sobre la libertad, la amistad y vivir el presente, fusionando la energía del K-pop con el alma del pop latino.
Los miembros de Santos Bravos fueron revelados después de una serie de presentaciones con los 10 finalistas del proyecto. Finalmente, Alejandro, Kaue, Drew, Gabi y Kenneth conforman la alineación final del grupo. Cada uno de los miembros aportó su talento único, creando una dinámica perfecta sobre el escenario que conectó rápidamente con el público.
La canción debut, “0%”, es una mezcla de sonidos frescos y energéticos que buscan trascender los límites del K-pop y la música latina. La producción estuvo a cargo de Johnny Goldstein, conocido por su trabajo con artistas internacionales, y la composición fue realizada por Dani Rondón, Vibarco y Castle.
El debut de Santos Bravos no solo fue un éxito en el escenario, sino que también marcó el comienzo de una carrera que promete mucho. La boy band latina, respaldada por HYBE, la agencia detrás de superestrellas como BTS, TXT, Enhypen y Le Sserafim, está lista para llevar su música y su energía a nivel global. Santos Bravos también tendrá presencia en la Billboard Latin Music Week el 23 de octubre, donde seguirán demostrando su potencial en la industria musical.
BCT