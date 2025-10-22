Santos Bravos debuta con “0%”: Conoce a los integrantes de la nueva boy band de HYBE Latin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Santos Bravos, el nuevo grupo masculino de HYBE Latin America, hizo su esperado debut en el Auditorio Nacional de Ciudad de México ante 10,000 fans el pasado 21 de octubre de 2025. La banda presentó su primer single “0%”, una canción que habla sobre la libertad, la amistad y vivir el presente, fusionando la energía del K-pop con el alma del pop latino.

Los miembros de Santos Bravos fueron revelados después de una serie de presentaciones con los 10 finalistas del proyecto. Finalmente, Alejandro, Kaue, Drew, Gabi y Kenneth conforman la alineación final del grupo. Cada uno de los miembros aportó su talento único, creando una dinámica perfecta sobre el escenario que conectó rápidamente con el público.