Salen precios para Yumiko Igarashi en México; venderá sus dibujos

Sobre Yumiko Igarashi, La Mole compartió:

Famosa por sus líneas limpias y trazos detallados, ilustró las aventuras de Candy White en la revista “Nakayoshi”, con historia de Kyoko Mizuki. El manga fue recopilado posteriormente en nueve volúmenes, publicados entre 1976 y 1979.

En 1982 comenzó a colaborar con Man Izawa, quien le escribió la historia "Nerima yori ai o komete", lo que condujo a la publicación del manga "Georgie" en las páginas de la revista “Flowers”, del sello Shogakukan, siendo este título el que, junto con #CandyCandy contribuyó a aumentar su fama en Japón y el extranjero.

En 1997 comenzó a publicar la versión cómica de la saga de novelas "Anne of Green Gables", dibujando un total de cinco tomos. Cabe mencionar que de 1968 a 2011 también estuvo activa en la producción de títulos como “Shiroi Same no iru Shima”, “Mayme Angel”, “Tim Tim Circus”, “Paruso no Ken”, “Anne Wa”, “Muka Muka Paradise” y “Bara no Josephine".

Cabe mencionar que Yumiko Igarashi ofrecerá firmas en el Artists’ Alley, y será parte de un exclusivo meet & greet dirigido a los fans más apasionados de su carrera, del que se dará información próximamente.

RYE