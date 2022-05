Salen nuevos detalles de Adela Noriega y queremos que ya aparezca

Fue Carla Estrada quien reveló algunos detalles que no conocíamos de Adela Noriega, como que es muy amorosa y educada:

"Nos queremos mucho. Ella casi comenzó conmigo y comenzamos a crecer juntas en este medio, cuando le cuento una historia es fácil. Lo que es complicado es la negociación, pero fuera de eso, ella es una persona muy sencilla, muy amorosa, muy educada”.

Añadió que Adela Noriega no es nada exigente, y por el contrario, la recordó como muy agradable y sencilla.

“Ha sido una bendición trabajar con ella. Adela no es exigente en nada, lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas, comíamos atún con aguacate en su camper y cantaba. No es una persona que haga exigencias. No es una mujer exigente, es muy agradable, sencilla, sí comíamos juntas, porque no le gustaba salir a comer”.

Por último dijo que no sabe dónde está Adela, y que su última llamada fue hace dos años: “Para mí también es una interrogación de ‘¿Qué pasa con Adela?’. No la he visto hace mucho, me habló yo creo que hará dos años, me dijo ‘¿qué vas a hacer? ¿trabajamos?’ y le dije ‘sí claro, vamos a comer’ y hasta ahorita no hemos ido a comer”.