Sale primera foto de Víctor Álvarez Puga detenido en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de un mes de su detención, comenzó a circular la primera fotografía de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos.
En la imagen, difundida por medios de comunicación, el empresario fiscalista aparece con semblante serio, visiblemente cansado, con barba crecida y canas tanto en el cabello como en el rostro.
La instantánea habría sido captada en el centro migratorio Krome North Service Processing Center, en Miami, Florida.
Las autoridades estadounidenses lo mantienen detenido por presuntas irregularidades en su estatus migratorio.
Aunque la causa de su arresto no está relacionada directamente con las acusaciones que enfrenta en México, se trata de una figura señalada desde 2021 por su presunta participación en una red de desvío de recursos públicos por más de 2 mil 900 millones de pesos, según ha documentado la Fiscalía General de la República (FGR).
A pesar del contexto judicial, ni la FGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han confirmado si existe ya una solicitud formal de extradición, aunque versiones extraoficiales no descartan que dicho trámite pueda ser iniciado próximamente.
Desde que la pareja fue incluida en la ficha roja de Interpol, han permanecido alejados de los reflectores.
