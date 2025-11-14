Sale primera foto de Víctor Álvarez Puga detenido en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de un mes de su detención, comenzó a circular la primera fotografía de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

En la imagen, difundida por medios de comunicación, el empresario fiscalista aparece con semblante serio, visiblemente cansado, con barba crecida y canas tanto en el cabello como en el rostro.

La instantánea habría sido captada en el centro migratorio Krome North Service Processing Center, en Miami, Florida.

Las autoridades estadounidenses lo mantienen detenido por presuntas irregularidades en su estatus migratorio.