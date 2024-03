Sale preventa en Morelia para Rascal Does Not Dream Of... Las Películas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya salió en Morelia la preventa para ir al cine y ver las películas Rascal Does Not Dream Of..., en dos por uno.

Y es que Cinépolis en Morelia proyectará el estreno de "Rascal does not dream of a Sister Venturing Out" y "Rascal does not dream of a Knapsack Kid", en una sola función.

Las pelis de anime del director Soichi Masui estarán disponibles en cartelera el 11 de abril, pero ya puedes comprar tus boletos para estas salas y en estos horarios:

Cinépolis Escala La Huerta

18:00 horas

21:00 horas

Cinépolis Escala Morelia (Plaza Morelia)

15:00 horas

20:40 horas